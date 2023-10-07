أحمد جودة - القاهرة - تعرف على نتائج الجوله الاولى فى المجموعة الحاديه عشر بالقسم الثالث

انطلقت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الحادية عشر فى القسم الثالث عصر اليوم.

وأسفرت النتائج عن فوز ابو المطامير على مياه البحيرة بثلاثة أهداف مقابل لاشئ وسجل محمود جيكا هدفين ومحمد على هدف.



وفاز المنتزه على المعموره بهدفين مقابل هدف حيث سجل أمير العسيلى هدفى المنتزة بينما سجل هادى أحمد هدف المعموره الوحيد.

وفاز الدلنجات على بدر بهدف دون رد سجله أحمد الشرقاوى وبنفس النتيجة فاز أبو حمص خارج ملعبه على الترام.



وتعادل الجياد مع مركز شباب العامرية بهدفين لكل فريق حيث أدهم الألمانى هدفى الجياد بينما سجل طه عبد الحليم وعبده وجيه هدفى مركز شباب العامرية.

وحسم التعادل السلبى مباراة مباراة نهضة العامرية مع إيتاى البارود.