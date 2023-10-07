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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة مباراة بطا والماظه في دوري القسم الثالث

انتهت المباراة بالتعادل السلبي التي أقيمت اليوم بين بطا ونظيره فريق الماظه في أولي لقاءات دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة.

خاض بطا المباراة بتشكيل مكون من



حراسة المرمى ربيع

خط الدفاع:ستيف، إيهاب،دونجا، قشطا،

خط الوسط:عاطف، محمد صلاح، أبو بكر، أجوجو



خط الهجوم:نبيل،أحمد سامي

تواجد على دكة البدلاء "الشحات، محمد علاء، علاء أحمد، أحمد عادل،غمري، محمد أشرف،مانش، مانا، محمد أشرف، محمد مناع



بينما كان تشكيل ألماظه مكون من

حراسة المرمى يوسف عمرو

خط الدفاع: هشام أشرف،أحمد محمد،أحمد نصر،عبدالرحمن شاكر

خط الوسط: مصطفى محمد، عمر أحمد محمد رمضان،عمر خالد

خط الهجوم:يوسف محمود،معاذ حسن

تواجد على دكة البدلاء كلًا من: زياد حسن، يونس حمد، عمر محمود، يوسف شريف،مصطفى عصام،أحمد رضوان،محمد قطب، محمد ربيع



ادار تحكيم اللقاء الحكم "عبدالعزيز أبو سعده ويعاونه كلًا من:' محمد إيهاب إسلام يونس، أيمن عبدالفتاح.

التعادل يضيف لكل فريق منهما نقطة واحدة في ترتيب جدول دوري القسم الثالث