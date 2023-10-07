نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فضلات الكلاب".. رد ناري من الحكم حمادة القلاوي بعد إيقافه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب الحكم المصري حمادة القلاوي منشورًا قصيرًا، معلقا على إيقافه بناء على قرار من لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

وكتب القلاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "علموا أشبالكم أن الأسود لا تأكل فضلات الكلاب".

وتعرض القلاوي لقرار الإيقاف عقب المباراة الجدلية التي جمعت فاركو والمصري البورسعيدي والتي شهدت فيها العديد من الحالات أبرزها ركلة جزاء لفاركو.

كان بيريرا قد قرر إيقاف ثلاثة حكام، الأول أمين عمر الذي قاد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، بعد أزمة ركلة الجزاء التي لم تحتسب لصالح الأبيض.



وجاء قرار الإيقاف الثاني للقلاوي بسبب ركلتي جزاء، واحدة لفاركو وأخرى للمصري البورسعيدي.

ودخل أحمد جمال أيضًا دائرة الإيقاف، والذي جاء عقب مباراة إنبي وطلائع الجيش ليقرر البرتغالي إيقافهم بعد اجتماع تحليل الأداء.