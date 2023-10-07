نجم الزمالك يفتح النار بعد طرد عواد

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، اداء التحكيم في مباراه الزمالك امام البنك الاهلي.
وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "ولا اي حد هيتكلم وهتعدي زي إلى قبلها وهيضحكو علينا ويقولك هيتوقف".
وقال: "طول ما انت واقع هيدسو عليك وهتحاسب على الـ 2 دوري لمدة حلوة كدة وهتفضل مستباح ومحدش هيجيبلك حقك".
وأضاف: "بلاها كورة والله إلى بالشكل ده".
واختتم قائلًا: "ادينا حقنا بس مش عاوزين نتجامل ده انت معاك ادوات بتساعدك يا راجل !! وهتلاقي بليل بيطلعو يقولوا".