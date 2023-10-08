أحمد جودة - القاهرة - بنها يفوز على بهتيم بدوري القسم الثالث

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنها الرياضي الفوز أمام بهتيم بنتيجة 2-0 بملعب ميت راضي ضمن منافسات الجولة الأولي بدوري القسم الثالث لكرة القدم.

تقدم بنها عن طريق أحمد عجوه من ضربة جزاء في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

ثم عزز بنها التقدم بأحراز الهدف الثاني في الدقيقة 73 من زمن اللقاء عن طريق اللاعب أحمد يحيي.

أدار اللقاء تحكميآ أحمد خليل حكم ساحه، عبدالحميد عبدالنبي مساعد أول،ابراهيم منصور مساعد ثاني،وقام بمراقبة اللقاء نادر ذكي، وسمير سعد.

وعلي هامش اللقاء حضر محمد رفعت أمين الصندوق، الدكتور حسام جدوع عضو مجلس الإدارة، وأحمد سعيد عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق.