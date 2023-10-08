نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد كالياري في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضيفًا ثقيلًا على نظيره كالياري مساء اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 على ملعب "سردينيا ارينا"، وذلك في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويحتل روما المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة ثلاثة لقاءات، فيما يحتل فريق كالياري المركز الأخير برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين وخسارة خمسة لقاءات.

موعد مباراة روما ضد كالياري في الدوري الإيطالي

تبدأ أحداث مباراة روما وكالياري اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد كالياري في الدوري الإيطالي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة روما ضد كالياري مساء اليوم الأحد، عبر قنواتها المشفرة.