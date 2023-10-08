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أحمد جودة - القاهرة -

حصد عمر كمال جائزة رجل مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش وذلك للمرة الثانية على التوالي، حيث فاز بها فريقه بثنائية مقابل لا شئ.

للمرة الثانية على التوالي.. عمر كمال أفضل لاعب في المباراة



والتقى فريقي مودرن فيوتشر وطلائع الجيش على ستاد جهاز الرياضة العسكري، اليوم الموافق السبت، ضمن منافسات الدورى المصري الممتاز.



وسجل عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر، الهدف الأول، في الدقيقة 44 من الشوط الأول، من صاروخية جاءت من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز رفع فريق مودرن فيوتشر رصيده من النقاط إلى 9 نقاط ليتربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

بينما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش عند أربعة نقاط في المركز السادس.



جدير بالذكر أن عمر كمال، قد حصل على جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقامت رابطة الأندية المحترفة، بالإعلان عن حصول هدف عمر كمال الذي كان في شباك الداخلية على أكبر عدد من الاستفتاء.

وتلقت شباك الداخلية هدف من عمر كمال بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك محمود الزنفلي، في المباراة التي جمعت فريق مودرن فيوتشر والداخلية، والتي انتهت بهدفين لصالح الأول لهدف، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد مودرن فيوتشر لمباراته أمام بيراميدز في يوم الأحد الموافق 22 من أكتوبر الجاري على ستاد السلام.