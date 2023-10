أحمد جودة - القاهرة - حرس الحدود يواجه we وغزل المحله يصطدم بابو قير في افتتاح الجولة الثالثة بدورى المحترفين رأفت أمين

تنطلق اليوم الاحد منافسات الجولة الثالثة بدورى القسم الثاني المجموعة الأولى بإقامة مباراتين ويتواصل يوم الاثنين المباريات بإقامة 6 مباريات وتختتم الجوله يوم الثلاثاء.



مباراة يوم الاحد

1- حرس الحدود مع we

على ستاد حرس الحدود ولقاء صعب بين فريق حرس الحدود صاحب المركز السادس بقيادة محمد مكي برصيد 4 نقاط مع فريق we متصدر المجموعة بقيادة جمعه مشهور برصيد 6 نقاط.

شهدت الجولة الماضية

فوز فريق we الفوز على فريق جمهورية شبين برباعية نظيفة بينما تعادل فريق حرس الحدود مع فريق غزل المحلة بهدف لمثله.

2- غزل المحلة مع ابو قير

على ستاد غزل المحلة في تمام الساعة السادسة مساء يلتقي فريق غزل المحلة صاحب المركز الخامس بقيادة خالد عيد برصيد 4 نقاط مع فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز الثاني عشر بقيادة

ايمن المزين برصيد 3 نقاط.

شهدت الجولة الماضية

فوز فريق ابو قير على فريق طنطا بهدفين مقابل هدف بينما تعادل فريق غزل المحلة مع فريق حرس الحدود بهدف لمثله.

مباريات يوم الإثنين

1- بتروجيت مع بترول أسيوط

يشهد ستاد بتر سبورت لقاء في قمة الإثارة بين فريق بتروجيت وصيف المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 6 نقاط مع فريق بترول اسيوط صاحب المركز التاسع بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 3 نقاط.

شهدت الجولة الماضية

فوز فريق بتروجيت على فريق القناة بهدفين مقابل هدف بينما تلقي فريق البترول الهزيمة على ملعبه من فريق بروكسي بهدف نظيف.

2- بروكسي مع لافيينا

على ملعب نادي بروكسي يلعب فريق بروكسي صاحب المركز الرابع بقيادة محمد حامد مع فريق لافيينا صاحب المركز الثالث بقيادة احمد عيد عبد الملك.

يدخل الفريقين اللقاء برصيد 4 نقاط بعد فوزهم في الجولة الماضية.

فوز فريق لافيينا على فريق النصر للتعدين بثلاثية نظيفة بينما فاز فريق بروكسي على فريق البترول بهدف دون رد.

3- دكرنس مع اسوان

على نادي دكرنس يواجه فريق دكرنس صاحب المركز السابع عشر بقيادة ايمن الجمل برصيد نقطة فريق اسوان صاحب المركز العاشر بقيادة حمدي حمدان برصيد 3 نقاط.

شهدت الجولة الماضية

فوز فريق اسوان على فريق النجوم بهدفين نظيفين بينما تعادل فريق دكرنس مع فريق مكادى بهدفين لكل منهما.

4- النجوم مع القناة

يشهد ستاد بنى سويف لقاء بين فريق النجوم صاحب المركز السادس عشر بقيادة نادر السيد بعد استقالة سعيد عبد العزيز المدير الفني السابق مع فريق القناة

صاحب المركز الرابع عشر بقيادة ساهر عبد الرحمن.

يدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطة بعد هزيمتهم الجولة الماضية

تلقي فريق النجوم الهزيمة من فريق اسوان بهدفين نظيفين بينما انهزم فريق القناة من فريق بتروجيت بهدفين مقابل هدف.

5- جمهورية شبين مع مكادى

على ملعب نادي جمهورية شبين يحل فريق مكادى صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عثمان احمد عثمان برصيد نقطتين ضيفا على فريق جمهورية شبين صاحب المركز التاسع عشر بقيادة عصام شعبان دون نقاط.

شهدت الجولة الماضية

تعادل فريق مكادى مع فريق دكرنس بهدفين لكل منهما بينما تلقي فريق جمهورية شبين هزيمة ثقيلة من فريق we برباعية نظيفة.

6- النصر للتعدين مع مصر للمقاصة

على ملعب النصر للتعدين ولقاء الهروب من النفق المظلم بين فريق النصر للتعدين متذيل المجموعة بقيادة محمد شرف بعد استقال حسن عبد المنعم المدير الفني السابق مع فريق مصر للمقاصة صاحب المركز الثامن عشر بقيادة طارق حجاج.

يدخل الفريقان اللقاء دون رصيد بعد هزيمة النصر للتعدين بثلاثية نظيفة من فريق لافيينا بينما تلقي فريق مصر للمقاصة الهزيمة بهدف دون رد من فريق السكة الحديد.

مباريات يوم الثلاثاء

1- السكة الحديد مع راية

على ستاد السكة الحديد يستضيف فريق السكة الحديد صاحب المركز السابع بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 4 نقاط فريق راية صاحب المركز الخامس عشر بقيادة محمد حليم برصيد نقطة.

حقق فريق السكة الحديد الفوز على فريق مصر للمقاصة بهدف دون رد بينما تعادل فريق راية مع فريق وادي دجلة بهدف لمثله.

2- وادي دجلة مع طنطا

على ستاد السلام في تمام الساعة السادسة مساء يخوض فريق وادي دجلةصاحب المركز الثامن بقيادة

توليتش برصيد 4 نقاط لقاء صعب مع فريق طنطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عمرو انور برصيد 3 نقاط.

شهدت الجولة الماضية

تعادل فريق وادي دجلة مع فريق راية بهدف لمثله بينما تلقي فريق طنطا الهزيمة من فريق ابو قير بهدفين مقابل هدف

ترتيب المجموعة

1- المصرية للاتصالات6ew نقاط

2- بتروجيت 6 نقاط

3- لافيينا 4 نقاط

4- بروكسي 4 نقاط

5- غزل المحلة 4 نقاط

6- حرس الحدود 4 نقاط

7- السكة الحديد 4 نقاط

8- وادي دجلة 4 نقاط

9- البترول 3 نقاط

10- اسوان 3 نقاط

11- طنطا 3 نقاط

12- ابو قير 3 نقاط

13- مكادى نقطتين

14- القناة نقطة

15- راية نقطة

16- النجوم نقطة

17- دكرنس نقطة

18- مصر للمقاصة دون نقاط

19- جمهورية شبين دون نقاط

20- النصر للتعدين دون نقاط