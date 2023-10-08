نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل قمة الليلة.. تاريخ مواجهات أرسنال أمام مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فريق أرسنال، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي أمام أرسنال

- 209 مباراة.

- 99 فوز لـ أرسنال.

- 65 فوز لـ مانشستر سيتي.

- 45 تعادل.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أرسنال، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.