الرياضة

هل اقترب من الاعتزال؟.. شقيق هازارد يكشف مفاجأة كبرى

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أحمد جودة - القاهرة -  


يتسائل عاشقي ومحبي فريق ريال مدريد الإسباني، عن مصير ومستقبل نجم الفريق السابق البلجيكي ايدين هازارد، بعد رحيله عن قلعة البرنابيو في الموسم الحالي.

- مصير هازارد

وفجر  شقيق هازارد مفاجأة جديدة حول مستقبل شقيقه القادم، قائلا:‘‘ الآن عو لا يخطط لأي شئ في الخطوة القادمة، وليس لدي أي معلومة عن تفكيره الحالي سواء بالاعتزال أو استتكمال مسيرته، الإنه ويستمتع داخل مدريد".

وأردف:" هو يحاول الآن الاستمتاع بوقته خارج كرة القدم، دائما يعشق كرة القدم، ويقدم كل ما في وسعه لخدمة فريقه الذي يحمل قميصه".

وواصل: " هازارد حقق كل شئ في كل فريق لعب معه، من ألقاب وانجازات وصولا بأخر محطاته في ريال مدريد".

واختتم: " إذا كان هذا الموقف معي، كنت سأقرر الاعتزال عن مسيرتي في كرة القدم والتوقف عن الحياة التي استمرت لسنوات".
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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