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أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، على أهمية المواجهة التي ستجمع بلاده ضد منتخب مصر، وديًا استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

جمال بلماضي يتحدى منتخب مصر بتصريحات نارية قبل القمة الودية

وعقد جمال بلماضي مؤتمر صحفي حيث قال خلاله: "مواجهة منتخب مصر هي اختبار حقيقي بالنسبة لنا، ونسعى للاستعداد من أجل بطولة كأس الأمم إفريقيا كوت ديفوار 2024".

وأضاف: "نخطط للعب مباراة ودية مع منتخب مصر منذ فترة، وعلى الأقل ثلاث أو أربع مرات، وها هي ستقام الآن الحمد لله، نسعى للاستفادة منها، خاصة أن المنتخب المصري لديه انسجام جيد وفى أفضل حالاته الفنية".

ويستعد منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا المدير الفني، لخوض معسكر في أبوظبي، حيث تغادر البعثة القاهرة صباح غدٍ الإثنين، برئاسة محمد أبو الوفا عضو مجلس الجبلاية.

ويخوض منتخب مصر، مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري على ملعب هزاع بن زايد، استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم.

