نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية.. زد يفوز على فيوتشر بثلاثية نظيفة وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق زد اف سي لكرة القدم النسائية على فريق مودرن فيوتشر بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهم اليوم على ملعب زد اف سي.

فوز زد على مودرن فيوتشر

ويأتي ذلك في اطار استعداد الفريقين لخوض منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024، وأحرزت أهداف زد اف سي "نورا محمد" هدفين و"رولا" هدف واحد، لتنتهي المباراة بفوز زد اف سي بثلاثية نظيفة.

جدير بالذكر أن فريق زد اف سي سيظهر للمرة الأولى في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية هذا الموسم وسيحل زد ضيفًا على سموحة الذي يشارك لأول مرة في الدوري الممتاز هو الآخر في الجولة الأولى من الدوري الممتاز للكرة النسائية.

كما يصطدم فريق فيوتشر في الجولة الأولى بمنافس قوي وهو فريق مركز شباب الأميرية وصيف بطولة الدوري الموسم الماضي.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية، بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وتشهد كرة القدم النسائية طفرة ملحوظة في انتشار اللعبة مؤخرًا وخاصة بعد صدور قرار الإتحاد الأفريقي "كاف" بوضع شرط وجود فريق نسائي لكل نادى يريد الحصول على رخصة الأندية للمشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة مما دفع عديد من الأندية للقدوم على خطوة تأسيس فرق نسائية بالدوري المصري.