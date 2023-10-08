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أحمد جودة - القاهرة - دون النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على أرقام مميزة جديدة مع الريدز وذلك عقب تسجيله هدفين أمام برايتون.

وتمكن الفرعون المصري من تسجيل هدفي ليفربول في الدقائق 40،45 أمام برايتون في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "أميكس ستاديوم"، في الجولة الثامنة من البريميرليج.

3 أرقام تاريخية حققها محمد صلاح بعد هدفيه أمام برايتون

وعلى صعيد الأرقام فقد أصبح صلاح أكثر لاعب هز الشباك في مباريات ليفربول وبرايتون، برصيد 8 أهداف، متفوقًا على كيني دالجليش والذي قد سجل 6 أهداف.

وأصبح برايتون أكثر فريق يساهم صلاح في تسجيل أهداف ضده بواقع 14 هدفًا بين التسجيل والصناعة.

كما صعد محمد صلاح للمركز الثالث عشر بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 144 هدفًا.

