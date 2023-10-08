نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي مانشستر سيتي، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، ساليبا، زينشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، أوديجارد.

وفي الهجوم: تروسارد، نيكيتياه، خيسوس.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أرسنال عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات