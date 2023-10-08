نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفي صلاح.. ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام برايتون بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نظيره فريق برايتون في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

بدأ رتم المباراة هاديء بعض الشيء وتبادل لاعبو ليفربول وبرايتون العديد من التسديدات.

وتمكن سيمون أدينجرا من تسجيل هدف برايتون الأول في شباك ليفربول في الدقيقة الحادية والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة.

ونجح محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الأول في شباك برايتون في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من نونيز.

وحصل لاعبو الريدز على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة تولى محمد صلاح مهمة تسجيلها بنجاح.

وجاء لويس دانك في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليسجل هدف التعادل لصالح فريق برايتون.

حاول الفريق الضيف تسجيل هدف الفوز فيما تبقى من وقت لكن لم يتمكنوا لتنتهي بذلك أحداث المباراة.