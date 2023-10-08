نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل يحسم الشوط الأول من قمة آرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل، أحدث الشوط الأول من مباراة أرسنال، مع نظيره فريق مانشستر سيتي، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث الشوط الأول

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؛ بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي السيتي من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وشهدت أحداث الشوط الأول من المباراة، سجال بين لاعبي مانشستر سيتي وأرسنال في منتصف الملعب، مع تحفظ دفاعي من الفريقين.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أرسنال عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات