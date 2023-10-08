أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يهزم ابو قير في مواجهة مثيرة

أنتزع فريق غزل المحلة فوزًا صعبًا من أبو قير للأسمدة بهدفين دون مقابل في المواجهة التي جمعت بينهما باستاد غزل المحلة في افتتاح مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين.

أحرز هدفي غزل المحلة اللاعب خالد الاخميمي في الدقيقة (74) وأحرز الهدف الثاني اللاعب رجب مروان مارو في الدقيقة (80).

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وأنحصر اللعب في وسط الملعب ولم تشهد أي من هجمات الفريقين أدني خطورة باستثناء تسديدة وحيدة أحمد حسني تصدى لها ببراعة حارس مرمى أبو قير للأسمدة وحولها لركنية.

في الشوط الثاني ضغط غزل المحلة بقوة من أجل إحراز هدف التقدم وأحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة قبل ان يقوم بالغاءها بناء على مشاورة الحكم المساعد. وفي الدقيقة (75) ينجح اللاعب "خالد الاخميمي" في إحراز هدف المحلة الأول من رأسية متقنة من متابعة لعرضية تشارلز باسي، بعدها بخمس دقائق ينجح اللاعب "رجب مروان" في إضافة الهدف الثاني من متابعة لعرضية أرضية منً عبده يحيى.

خاض غزل المحلة اللقاء بتشكيل مكون من عمرو شعبان وعمرو الجزار وعلي عباس ومحمد جابر وعبده يحيى ومحمود غالي وعبدالرحمن بودي ورجب مارو وعبد الرحيم العموري وأحمد طارق وأحمد حسني أوشا

فيما خاض أبو قير للأسمدة اللقاء بتشكيل مكون من السيد الصاوي ومحمد أحمد محمد ومحمود علاء وعلي عراقي ومحمد طارق ورامز ميلاد شحاته ومحمد إبراهيم وطه إبراهيم وأحمد فايز وأحمد راشد وإبراهيم جلال