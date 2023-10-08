انت الان تتابع خبر سقطة كروية للدون "ألغوا عقد رونالدو فورًا" .. أزمة خطيرة تهدد النصر وتسحب لمهب، الريح... مالذي يحدث والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سر خطير يرعب جماهير نادي النصر رغم التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي؛ إلا أن نادي النصر، لم يستطع ضم أي صفقة عالمية أخرى، منذ ذلك الوقت، سوى متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

النصر حصل على توقيع بروزوفيتش البالغ من العمر 30 سنة، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر الإيطالي، مقابل مبلغ يُقدر بـ17.5 مليون دولار تقريبًا.وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي بندر العتيبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن سر فشل نادي النصر، في ضم نجوم عالميين آخرين.

وقال العتيبي: "كما وصلني.. إدارة نادي النصر، تفاوض وفق الميزانية المرصودة فقط"؛ دون أن يذكر أي أرقام معينة.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن المفاوض النصراوي، يبحث عن لاعب جيد، وبمبلغ مالي رخيص، يتواكب مع الميزانية المرصودة للفريق الأول لكرة القدم.وحذر بندر العتيبي، من فشل العالمي، في التعاقد مع أي لاعب عالمي كبير، في الصيف الحالي؛ في ظل الصفقات الضخمة للأندية السعودية المنافسة، والتي تستطيع أن تكسر عقود النجوم مع فرقهم.وتفاعلت جماهير نادي النصر بقوة، مع تغريدات العتيبي، معتبرة أن الميزانية القليلة المرصودة للنصر، في الصيف الحالي؛ بسبب رواتب رونالدو، والتي تصل إلى 2 مليار ريال سعودي.

وقال حساب باسم "Muammar": "بأي حق.. الأندية تكسر عقود لاعبين بمبالغ خيالية، ونحن رونالدو الذي ذلونا فيه، جاء برواتب فقط؛ إذا الوضع هكذا، اتمنى إلغاء عقد كريستيانو، هذه كرة قدم وليست لعبة فردية".جدير بالذكر أن النصر، فاوض أسماء عالمية كبرى؛ مثل ثنائي خط الوسط الإيفواري سيكو فوفانا وفرانك كيسييه، بالإضافة إلى الجناح السنغالي ساديو ماني، وصانع الألعاب البرتغالي أوتافيو، والنجم المغربي حكيم زياش؛ إلا أنه لم يتمكن من ضم أي منهم - حتى الآن -.