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أحمد جودة - القاهرة - فوز غزل المحلة وحرس الحدود في افتتاح مباريات الجولة الثالثة بدورى المحترفين

أسفرت نتائج مبارتي اليوم في افتتاح مباريات الجولة الثالثة بدورى القسم الثاني المجموعة الأولى عن التالى..



-- حقق فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد الفوز على نظيره فريق ابو قير للاسمده بقيادة ايمن المزين بهدفين نظيفين سجلهما خالد الاخميمي في الدقيقة 29.

وأضاف رجب مارو الهدف الثاني في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.



بهذه النتيجة يترفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة 7 بينما تجمد رصيد فريق ابو قير عند النقطة 3.



-- فاز فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي على فريق we بقيادة جمعه مشهور بهدف دون رد سجله محمود ممدوح في الدقيقة 20 من الشوط الأول.



بهذه النتيجة يترفع رصيد حرس الحدود عند النقطة 7 بينما تجمد رصيد فريق we عند النقطة 6.

مباريات الاثنين



1- النجوم مع القناة

2- النصر للتعدين مع مصر للمقاصة

3- بروكسي مع لافيينا

4- بتروجيت مع بترول أسيوط

5- دكرنس مع اسوان

6- جمهورية شبين مع مكادى