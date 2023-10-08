شباب طنطا يتغلب على الزمالك في دوري الجهورية 2003

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أحمد جودة - القاهرة - حقق شباب طنطا فوز غاليًا على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد الموافق الثامن من أكتوبر على ملعب الزمالك بميت عقبة.

طنطنا يتغلب على الزمالك في دوري الجمهورية 2003

تقدم الزمالك بهدف فى الدقيقة العشرين من الشوط الأول وتعادل طنطا عن طريق اللاعب صفوت فايق وقبل نهاية الشوط الثانى احرز هدف الفوز محمد الفاتح الشهير ببوجى.

وشهدت المواجهة تألق ابناء السيد البدوى وهو ما جعلهم يقومون بتقديم واحدة المباريات الممتعة وهي التي تعد من أفضل المباريات التى اقيمت حتى الان في البطولة

وحضر مواجهة اليوم كلًأ من علاء عكاشة رئيس قطاع الناشئين بنادي طنطا وعلاء صابر المدير الفنى للقطاع.

ويقود جهاز فنى لطنطا اسلام عبدالغفار مدير فنى محمد فريج مدرب عام جمال درويش مدرب حراس المرمى على بطاطا ادارى الفريق مجدى نبيل اصابات ملاعب سامح يوسف عامل وعلى الساهى عمال مهمات تحت قيادة علاء عكاشة رئيس القطاع علاء صابر مدير فنى القطاع حمدى موسى مدير ادارى القطاع