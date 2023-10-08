نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يضرب فرايبورج بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار على أحداث المباراة النارية التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني ونظيره فرايبورج، وذلك ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024/2023، والتي انطلقت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر.

نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورج

وانتهت المباراة بفوز ساحق لكتيبة الفريق البافاري، بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، حيث افتتحت التسجيل في الدقيقة 12 بأقدام كينجسلي كومان، الذي خطف الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وسجل اللاعب ليروي ساني في الدقيقة 25 من عمر المباراة، ليقتنص البافاري ثلاثة نقاط ثمينة.

تشكيل بايرن ميونيخ أمام فرايبورج

وتسلح البافاري بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أولريخ

الدفاع: نصير مزراوي، أوباميكانو، مين جاي، ألفونسو ديفيز

الوسط: كيميتش، جوريتزكا، كومان

الهجوم: هاري كين، توماس مولر، ساني

موقف بايرن ميونيخ وفرايبورج في الدوري الألماني

والجدير بالذكر أن فريق بايرن ميونيخ أصبح محتلًا المركز الثالث برصيد 17 نقطة، من خلال 7 مباريات خاضهم، بينما يحتل فريق فرايبورج المركز الثامن من ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.

