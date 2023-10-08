نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقدام مارتينلي.. أرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره مانشستر سيتي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من المباراة؛ بضغط كبير من جانب لاعبي فريق أرسنال الذي كان يسعى لتسجيل هدف أول مبكر

وشهدت أحداث الشوط الأول من المباراة، سجال بين لاعبي مانشستر سيتي وأرسنال في منتصف الملعب، مع تحفظ دفاعي من الفريقين.

وتمكن اللاعب مارتينيلي من تسجيل الهدف الأول لفريقه أرسنال، في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني؛ بعد تسديدة قوية من تمريرة كاي هافيرتز.

وحاول لاعبو فريق مانشستر سيتي تسجيل هدف التعادل خلال أحداث الشوط الثاني، ولكن دفاع فريق أرسنال حال دون ذلك.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أرسنال إلى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 20 نقطة، بينما توقف رصيد فريق مانشستر سيتي عند المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

