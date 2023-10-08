أرسنال يحقق إحصائية مميزة في الدوري الإنجليزي عقب الفوز على مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في تحقيق إحصائية مميزة وجديدة له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عقب الفوز الصعب الذي حققه أمام نظيره مانشستر سيتي.

حيث تمكن فريق أرسنال من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل اللاعب مارتينيلي نجم فريق أرسنال هدف الجانرز الوحيد، في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني؛ بعد تسديدة قوية من تمريرة كاي هافيرتز.

أرسنال يحقق إحصائية جديدة أمام مانشستر سيتي

وحقق فريق أرسنال بهذا الفوز المثير على مانشستر سيتي، أول إنتصار له أمام الفريق السماوي في البريميرليج منذ عام 2015 الماضي

وارتفع رصيد فريق أرسنال إلى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 20 نقطة، بينما توقف رصيد فريق مانشستر سيتي عند المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

