نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من يورجن كلوب بعد تعادل ليفربول ضد برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن نتيجة مباراة فريقه أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت عادلة.

وتعادل ليفربول مع برايتون بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريميرليج.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث بينما رفع برايتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس.

ماذا قال كلوب بعد تعادل ليفربول؟

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "أنا حقا أحب ما يفعله برايتون. على أي حال، كنا أفضل قليلا اليوم وأعتقد أنه كان بإمكاننا أن نكون أفضل، كان يجب أن نفوز بالمباراة".

وأضاف: "في لحظاتنا الجيدة، لم نسجل ما يكفي، وبرايتون سبب لنا المشاكل، لكنهم لم يخلقوا الكثير".

وعن ماك أليستر، علق قائلا: "أصعب ما يمكنك فعله هو ارتكاب خطأ ضد فريقك القديم ثم العودة إلى المباراة كما فعل".

وتابع: "أعتقد أنها نتيجة عادلة، لقد حاولنا الضغط عليهم من الأمام لكنهم تمكنوا من تجاوز ذلك وسجلوا مرتين في مرمانا".

وأردف قائلا: "لقد لعبنا في الشوط الثاني بشكل رائع، وكان بإمكاننا إنهاء المباراة، لولا فرصة جرافينبيرش التي ارتدت من العارضة".

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: "لا أعتقد أن برايتون كان سيستسلم أيضا لكن هدفا ثالثا كان سيساعدنا بالتأكيد".