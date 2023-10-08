نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024.. صلاح يقترب من هالاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “الفجر الرياضي” ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024، بعد نهاية الجولة الثامنة من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تمكن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في زيادة رصيده من الأهداف بتسجيله هدفين في التعادل أمام برايتون، حيث تمكن من تسجيل ٥ أهداف حتى الآن ويطمح في المنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.

مازال النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي يحتل صدارة جدول الهدافين في الموسم الحالي برصيد ٨ أهداف ويطمح في خطف لقب هداف البريميرليج الذي توج به في الموسم الماضي برصيد ٣٦ هدف.

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

١ - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - ٨ أهداف

٢ - سون هيونج مين - توتنهام - ٦ أهداف

٣ - ألكسندر ايزاك - نيوكاسل يونايتد - ٦ أهداف

٤ - جارود بوين - ويستهام يونايتد - ٥ أهداف

٥ - محمد صلاح- ليفربول - ٥ أهداف

٦ - هوانج هي تشان - وولفرهامبتون - ٥ أهداف

٧ - ويلسون - نيوكاسل يونايتد - ٤ أهداف

٨ - بوكايو ساكا - آرسنال - ٤ أهداف

٩ - براين مبيومو - برينتفورد - ٤ أهداف

١٠- اودوسون إدوارد - كريستال بالاس - ٤ أهداف

١١ - إيفان فرجسون - برايتون - ٤ أهداف

١٢ - أولي واتكينز - أستون فيلا- ٤ أهداف