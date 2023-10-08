نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان أمام رين في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس انريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق رين بستاد روازون بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

- تشكيل باريس أمام رين

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، سكرينيار، ماركينيوس، هيرنانديز.

خط الوسط: ايمري، اوجارتي، فيتينها.

خط الهجوم: مبابي، ديمبيلي، راموس.

- ترتيب باريس ورين

ويحتل النادي الباريسي المركز الخامس بجدول ترتيب ليج وان برصيد 12 نقطة بعد تحقيق 3 فوز و3 تعادلات وخسر لقاء بينما يأتي نظيره فريق رين في المركز التاسع برصيد 11 نقطة حيث فاز خلال مباراتين وتعادل بخمسة ولم يهزم حتى الآن.

- ما القنوات الناقلة لمباراة باريس ورين؟

تردد قناة bein sports 4

القمر: سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.