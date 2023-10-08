الرياضة

عاجل.. أول تعليق من كولر على إصابة إمام عاشور وتخطي الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - عبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، عن سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي 3-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

كولر قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"سعيد بهذا الفوز الذي حققناه في مباراة اليوم، وقبل التوقف الدولي".

وأضاف:"المباراة كانت في غاية الصعوبة، وضد منافس قوي وكانت أصعب بالنسبة لنا".

وتابع:"كان لا بد أن نكون في كامل تركيزنا ونجحنا في استغلال الفرص التي سنحت لنا".

وواصل:"حزين للإصابة التي طالت إمام عاشور، وقمت بتغييره اضطراريًا واللاعب يخضع لفحص طبي الآن لتحديد حجم إصابته".

وزاد:"المنافس في مباراة اليوم كان قويًا، لذلك المباراة كانت صعبة للغاية".

وأشار:"فريق الإسماعيلي قدم مباراة جيدة ولكن لاعبونا استغلوا جميع الفرص التي أتيحت لهم وساعدتنا على تحقيق الفوز".

وأوضح:"طاهر محمد أعجبني كثيرًا في مباراة اليوم وكان نشيطًا، كما أن تمركزه وتحركاته في الملعب كانت مميزة، والمركز الذي لعب فيه هو الأفضل بالنسبة له".

وشدد كولر:"أؤكد مرة ثانية بأننا واجهنا فريق جيد، ونجح في خلق الفرص وظهر بشكل جيد هجوميًا".

وأكمل:"لا يوجد لدينا مشاكل دفاعية، ولو لدينا ذلك كنا خسرنا المباراة، هناك بعض الأخطاء وبالطبع نعمل على تحسينها ولكن في المجمل فزنا بثلاثة أهداف مقابل هدف".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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