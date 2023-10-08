نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيب جوارديولا يعلق على خسارة مانشستر سيتي أمام آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على خسارة فريقه أمام مضيفه آرسنال بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

تعليق جوارديولا على خسارة مانشستر سيتي

جوارديولا قال بعد المباراة:"هذه أول مرة نتعرض فيها للهزيمة مرتين متتاليتين في الدوري منذ 2018 ولهذا السبب نحن نفوز بالدوري الإنجليزي".

وأضاف:"كانت مباراة مغلقة من الطرفين، كل فريق حاول منع الأخر من الاختراق، كان لدينا فرصتين كبيرتين في بداية المباراة، ثم بدأ أرسنال في اكتساب الثقة خلال الشوط الثاني حتى فازوا عن طريق كرة غيرت مسارها للمرمى".

وتابع:"ليست المرة الأولى التي نكون خلف المتصدر، سـنحاول الآن ان نلحق بقية الأندية".

وزاد:"حاولنا اليوم تشكيل وسط للسيطرة على الكرة والآن ننظر إلى المستقبل".