مارتينيلي: فوزنا على مانشستر سيتي يمنحنا المزيد من الثقة

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى البرازيلي جابرييل مارتينيلي نجم هجوم آرسنال سعادته بفوز فريقه على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وكان مارتينيلي قد شارك كبديل في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 86 عن طريق تسديدة اصطدمت بناثان آكي وسكنت الشباك.

وقال مارتينيلي في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "أنا لست رجل المباراة، كل لاعب كان له دور في هذا الانتصار.. أنا سجلت الهدف لكن الأمر يتعلق بالفريق ككل والجهاز الفني.. أنا سعيد، والفريق كذلك".

وأضاف: "عقب الإصابة التي تعرضت لها، حاولت تقديم أفضل ما لدي للتعافي والاستعداد للمباراة التالية ولحسن الحظ نجحت في مساعدة الفريق.. سعيد بالهدف ولياقتي البدنية".

واختتم مارتينيلي تصريحاته قائلا: "هذا الانتصار يعطينا المزيد من الثقة، نعرف قدراتنا ومدى صعوبة مواجهة المان السيتي.. اليوم تغلبنا عليهم، وهذا يمنحنا المزيد من الثقة للمواصلة".