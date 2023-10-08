نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب إشبيلية أول الراحلين عن الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي إشبيلية الاسباني إقالة مدربه خوسيه لويس مينديليبار من منصبه وذلك بعد سلسة من النتائج المتراجعة خلال الموسم الحالي.

إقالة خوسيه لويس مينديليبار مدرب إشبيلية

ويعد مدرب إشبيلية صاحب الإنجاز في الحصول على لقب الدوري الأوروبي السابع في تاريخ النادي الاسباني

وأعلنت إدارة النادي الإقالة في بيان عبر موقعه الرسمي، من خلال بيان رسمي نشر اليوم الأحد بعد النتائج المتواضعة في بداية الموسم.

ووجه النادي الشكر الخدمات التي قدمها المدرب الذي سيُسجل دوره في تاريخ الكيان بالفوز بالدوري الأوروبي السابع.

وحقق النادي هذا الموسم انتصارين وخمسة تعادلات وأربع هزائم في جميع المسابقات ليتواجد في المركز الرابع في جدول الترتيب.