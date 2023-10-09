انت الان تتابع خبر رونالدو يشعر بالحرج الشديد بعد انتشار هذا الفيديو لصديقته جورجينا وهي تقوم بعمل مخجل ومعيب مع مدربتها!! اتفرج المفاجأة التي هزت الشارع السعودي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - واصلت عارضة الأزياء جورجينا اثارت حفيظة الشارع السعوي بإطلالاتها الجريئة، حيث نشرت صديقة كريستيانو رونالدو مقطع فيديو جديد عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة جريئة.

جورجينا، التي تقضي الوقت في السعودية مع نجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، يبدوا أنها لا تعير تعليقات المتابعين اي اهتمام، وربما انها لا تفهم تلك التعليقات خصوصاً التي باللغة العربية، لذلك تواصل استعراض مفاتنها على السوشيال ميديا بشكل شبه يومي.

وبالفيديو الجديد، ظهرت صديقة رونالدو في مع مدربتها، في وصلة رقصة الباتشاتا بلباس غير لائق، جلب لها كالعادة انتقادات في العالم الافتراضي.

واطلت جورجينا، وهي ترتدي ملابس رياضية وصندلاً عالي الكعب، تتبع تحركات معلمتها تحت أغنية لروميو سانتوس، تظهر أنها من أكثر الطالبات تميزًا.بحسب ما نقلت مجلة “هولا“، قالت مارلي، المدربة في مدرسة إيفولوشن للرقص: “لديها قاعدة رقص رائعة ورغبة كبيرة في التعلم.. ولا يمكن أن يؤدي ذلك إلا إلى نتائج جيدة”.

وتابعت مدربة جورجينا: “أنا سعيدة جدًا بتطورها في 3 فصول فقط قدمناها”.

فوائد رقص الباتشاتا

أوضحت جلوريا موراليس من مدرسة Ballet Fit: “الرقص هو أحد أفضل التمارين التي يجب تضمينها في خطة إنقاص الوزن. ليس فقط لأنه يساعد على حرق السعرات الحرارية وتقوية الجهاز العضلي”.

وتابعت: “كما أنه يجلب فوائد عقلية وعاطفية، لذلك من الأسهل أن تظل متحمسًا ومنضبطًا”.

يتفق الخبراء أيضًا على الفوائد العقلية التي يقدّمها الرقص، بما في ذلك قدرته على تخفيف التوتر. وهو أمر مفيد بشكل خاص في خطط فقدان الوزن لأنه يقلل من الكورتيزول الذي ننتجه.تذكرنا جلوريا: “عندما يكون لدى الناس مستوى مرتفع جدًا من الكورتيزول، فإنهم يميلون إلى تناول المزيد من الطعام”.

بالإضافة إلى كونها واحدة من الرقصات الأكثر شعبية، يمكن أن تكون الباتشاتا (الرقص اللاتيني)، أيضًا طريقة مثالية لممارسة الرياضة وقضاء وقت ممتع في ذات الوقت.

جورجينا تحتفل بعيد ميلا أختها

وكانت جورجينا روديغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، قد احتفلت اليومين الماضيين بعيد ميلاد أختها إيفانا رودريغيز، وظهرت بملابس مثيرة للغاية حسب وصف المتابعين.