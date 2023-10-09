نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال ضد سلوفاكيا في تصفيات اليورو والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره سلوفاكيا، يوم الجمعة المقبل 13 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

موعد مباراة البرتغال وسلوفاكيا في تصفيات يورو 2024

وستلعب مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره سلوفاكيا، يوم الجمعة المقبل، في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب الدراجاو.

وستذاع مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره سلوفاكيا، يوم الجمعة المقبل، في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، على قناة بي إن سبورتس اتش دي، ولكن لم يتم تعديل معلق المباراة بعد.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل منتخب البرتغال حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024 برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد سلوفاكيا في المركز الثاني برصيد 13 نقطة