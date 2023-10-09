نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة كرواتيا ضد تركيا في تصفيات يورو 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة العالمية مباراة كرواتيا وتركيا وذلك ضمن تصفيات يورو ٢٠٢٤.



موقف تركيا وكرواتيا في تصفيات يورو ٢٠٢٤



حافظ منتخب تركيا على صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية برصيد 10 نقاط.



في حين رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني.



موعد مباراة تركيا وكرواتيا في تصفيات يورو ٢٠٢٤



من المقرر أن تقام مباراة تركيا وكرواتيا يوم الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ على إستاد اوبوس ارينا في كرواتيا وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.