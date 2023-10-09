نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي قائمة القنوات التي تنقل مباراة البرتغال ضد سلوفاكيا ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة منتخب البرتغال ضد نظيره سلوفاكيا في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، وموعد المباراة وملعب اللقاء.

موعد مباراة البرتغال وسلوفاكيا في تصفيات يورو 2024

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره سلوفاكيا، يوم الجمعة المقبل 13 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

وستلعب مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره سلوفاكيا، يوم الجمعة المقبل، في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب الدراجاو.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسولوفاكيا في تصفيات يورو 2024

وستذاع مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره سلوفاكيا، يوم الجمعة المقبل، في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، على قناة بي إن سبورتس اتش دي، ولكن لم يتم تعديل معلق المباراة بعد.