نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دويدار يكشف عن أولى صفقات الزمالك في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق، عن أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في الموسم الجديد.

وأوضح دويدار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "السنة اللي جاية بنسبة كبيرة طارق حامد هيرجع الزمالك".

وتابع نجم الزمالك السابق: "أحمد فتوح طلب منحة تعاقد 60 مليون جنيه، وده كلام مبالغ فيه".

واختتم: "أحمد فتوح في وجود خاله طالب منحة تعاقد 60 مليون جنيه وخفضها ل30".

جدير بالذكر أن طارق حامد كان قد رحل عن صفوف الاتحاد السعودي وانضم إلى صفوف ضمك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.