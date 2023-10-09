نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة كرواتيا ضد تركيا في تصفيات اليورو 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية لمتابعة مباراة كرواتيا وتركيا وذلك ضمن منافسات تصفيات يورو ٢٠٢٤.



موعد مباراة تركيا وكرواتيا في تصفيات يورو ٢٠٢٤



من المقرر أن تقام مباراة تركيا وكرواتيا يوم الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ على إستاد اوبوس ارينا في كرواتيا وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



موقف تركيا وكرواتيا في تصفيات يورو ٢٠٢٤



حافظ منتخب تركيا على صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية برصيد 10 نقاط.



في حين رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني.



ويستعرض الفجر الرياضي تشكيلة كرواتيا المتوقعة لمواجهة تركيا



حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: جوزيب يورانوفيتش – جوسيب شوتالو – يوشكو جفارديول – بورنا سوسا

خط الوسط: لوكا مودريتش – ماتيو كوفاسيتش – مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: ماركو ليفايا– أندريج كراماريتش – ايفان بيريسيتش



تشكيل تركيا المتوقع لمواجهة كرواتيا في تصفيات يورو 2024



في حراسة المرمى: أوزان كاباك.

في خط الدفاع: مريح دميرال، شالار سويونجو، محمد زكي تشيليك، بيركان كوتلو.

في خط الوسط: هاكان شالهان أوغلو، أوركون كوكتشو، كرم أكتورك أوغلو، جنكيز أوندير.

في خط الهجوم: بوراك يلماز.