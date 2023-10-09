نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الارجنتين ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره باراجواي يوم الجمعة المقبل 13-10-2023 على ملعب "أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي"، وذلك في إطار الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ويحتل الأرجنتين صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في مباراتين، فيما يحتل منتخب باراجواي المركز السادس برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة وخسارة أخرى.

موعد مباراة الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم

تبدأ أحداث مباراة الأرجنتين وباراجواي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثالثة صباحًا بتوقيت الإمارات وعمان، الثانية عشر صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأرجنتين ضد باراجواي يوم الجمعة المقبلة، عبر قنواتها المشفرة.