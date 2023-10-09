نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة باراجواي في تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "أنتونيو فيسبوكيو ليبرتي"، يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل، حيث يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب باراجواي في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

موعد مباراة الأرجنتين أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأرجنتين وباراجواي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثالثة صباحًا بتوقيت الإمارات وعمان، الثانية عشر صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة باراجواي في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، أوتامندي، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، جوليان ألفاريز، نيكولاس جونزاليس.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب باراجواي يوم الجمعة المقبل 13-10-2023، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.