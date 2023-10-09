ماهي القنوات التي تنقل مباراة الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم؟

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من عشاق الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب التانجو أمام نظيره منتخب باراجواي، حيث تجمعهما لقاء صعب قوي يوم الجمعة المقبل 13 أكتوبر 2023، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات كأس العالم

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأرجنتين وباراجواي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثالثة صباحًا بتوقيت الإمارات وعمان، الثانية عشر صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات كأس العالم

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأرجنتين ضد باراجواي يوم الجمعة المقبلة، عبر قنواتها المشفرة.

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على القمر الصناعي بدر سات

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4 أو 2/3.

التردد: 12418.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

جودة العرض: HD.