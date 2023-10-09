نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب زامبيا وديا خلال فترة التوقف الدولي وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

يدخل منتخب مصر معسكر تدريبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري حيث يشارك في وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 من شهر أكتوبر على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

موعد مباراة مصر وزامبيا

تقام مباراة منتخب مصر أمام زامبيا يوم الخميس المقبل 12 أكتوبر في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زامبيا علي شبكة أون تايم سبورت عبر قنواتها الأولي في المباراة المقرر إقامتها علي ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، وتنقلها شبكة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.

تردد القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر وزامبيا

تردد قناة أون تايم سبورت 1 2022

القمر: النايل سات.

تحديث التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.