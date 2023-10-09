نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة كاب فيردي الودية.. محرز من البداية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر جمال بلماضي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الجزائر على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب كاب فيردي يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الحالي في لقاء مرتقب بينهم وديا ضمن استعداداتهم لخوض مباريات قوية بكأس أمم إفريقيا والتي ستقام بكوت ديفوار 2024.

- موعد مباراة الجزائر وكاب فيردي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية وانطلاق أحداث مباراة الجزائر وكاب فيردي مساء الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- موعد مباراة الجزائر ومصر

ويستعد منتخب الجزائر للقاء نظيره الفراعنة يوم الاثنين القادم الموافق 16 أكتوبر الجاري بستاد هزاع بن زايد وديا ضمن استعدادات المنتخبان للبطولات الإفريقية الكبرى.

- ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكاب فيردي؟

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

- تشكيل الجزائر أمام كاب فيردي

حراسة المرمى: ماندريا

خط الدفاع: ماندي، شايبي، ايمن، كاردي.

خط الوسط: زورقي، عبد اللي، توجاي.

خط الهجوم: بوعناني، نوري، محرز.