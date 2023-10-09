نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر ضد كاب فيردي الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الجزائر على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب كاب فيردي يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الحالي في لقاء مرتقب بينهم وديا ضمن استعداداتهم لخوض مباريات قوية بكأس أمم إفريقيا والتي ستقام بكوت ديفوار 2024.

- موعد مباراة الجزائر وكاب فيردي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية وانطلاق أحداث مباراة الجزائر وكاب فيردي مساء الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- موعد مباراة الجزائر ومصر

ويستعد منتخب الجزائر للقاء نظيره الفراعنة يوم الاثنين القادم الموافق 16 أكتوبر الجاري بستاد هزاع بن زايد وديا ضمن استعدادات المنتخبان للبطولات الإفريقية الكبرى.

- ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وكاب فيردي؟

تردد قناة الجزائرية الأرضية

القمر: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

- تشكيل الجزائر أمام كاب فيردي

حراسة المرمى: ماندريا

خط الدفاع: ماندي، شايبي، ايمن، كاردي.

خط الوسط: زورقي، عبد اللي، توجاي.

خط الهجوم: بوعناني، نوري، محرز.