نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة السابعة من تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، يوم الخميس 23 مارس 2023، على أن تستمر حتى السادس والعشرين من مارس لعام 2024 لمعرفة المتأهلين رسميًا إلى أحداث المسابقة القارية.

مواعيد مباريات الجولة السابعة من تصفيات يورو

وتحتضن دولة ألمانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، في شهر يونيو للعام القادم 2024، حيث تُجرى مراحل دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يتم تحديد المنتخبات التي ستلحق بألمانيا صاحبة الأرض والجمهور للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية بالتأهل المباشر أو بنظام الملحق.

وتنطلق منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية في الفترة ما بين 12 أكتوبر الجاري حتى 14 من نفس الشهر.

وتبدأ منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو خلال الفترة من 15 حتى 17 أكتوبر الجاري خلال فترة التوقف الدولي.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية حصريًا التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.