نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة لاتفيا ضد أرمينيا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب لاتفيا الأول لكرة القدم لمواجهة هامة أمام أرمينيا ضمن إطار منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة لاتفيا ضد أرمينيا

وتستضيف دولة ألمانيا منافسات مسابقة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، في شهر يونيو للعام القادم 2024، حيث ضمن منتخب الماكينات المشاركة رسميًا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب لاتفيا الأول لكرة القدم ضد أرمينيا مساء يوم 12 أكتوبر الجاري ضمن إطار منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات يوريو 2024.

وتنطلق صافرة مباراة لاتفيا ضد أرمينيا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا في تمام تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية حصريًا مواجهة منتخب لاتفيا وأرمينيا باعتبارها الناقل الحصري لتصفيات كأس الأمم الأوروبية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.