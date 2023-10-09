نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة لاتفيا ضد أرمينيا.. ثبتها الآن بالمجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب لاتفيا الأول لكرة القدم مباراة قوية أمام منافسه أرمينيا ضمن إطار منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات يورو 2024.

موعد مباراة لاتفيا ضد أرمينيا

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأوروبية بألمانيا يورو 2024، في شهر يونيو من العام القادم، حيث ضمن منتخب الماكينات الألمانية المشاركة باعتباره صاحب الأرض والجمهور.

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب لاتفيا وأرمينيا مساء يوم 12 أكتوبر الجاري ضمن إطار منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات يوريو 2024.

وتنطلق صافرة لقاء لاتفيا وأرمينيا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا في تمام تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية حصريًا مواجهة منتخب لاتفيا وأرمينيا باعتبارها الناقل الحصري لتصفيات كأس الأمم الأوروبية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" تردد قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباراة لاتفيا ضد أرمينيا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو.

تردد قناة beIN SPORTS على نايل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.