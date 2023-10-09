محمود فتح الله: لا نعلم إصابة أحمد سامي.. والشناوي يستحق الانضمام للمنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، عن إصابة أحمد سامي التي تعرض لها في مباراة الفريق ضد إنبي بالجولة الثالثة للدوري.

محمود فتح الله: لا نعلم إصابة أحمد سامي

قال فتح الله في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه لا يعلم تفاصيل إصابة أحمد سامي، لكنه يتمنى أن تكون خفيفة حتى يستطيع اللاعب اللحاق بمعسكر منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لاعب مجتهد ويقدم مستويات مميزة مؤخرًا.

وأضاف أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز يستحق الانضمام لمنتخب مصر، خاصة وأنه من الحراس أصحاب الخبرات.

وأعرب عن سعادته بفوز بيراميدز على إنبي، مشيرًا إلى أن الأخير فريق قوي وكان بيراميدز لديه هدف هو تحقيق الفوز قبل بدء فترة التوقف الدولي حتى لا تتأثر معنويات الفريق قبل التوقف الدولي.

وتابع أن بدايات الموسم دائمًا ما تكون صعبة بعض الشيء نتيجة إهدار عدة نقاط، مشيرًا إلى أن هدف ماييلي مهاجم الفريق مهم في بداية مشواره مع بيراميدز خاصة أنه لاعب قوي ويمثل إضافة للفريق.