نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وزامبيا الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب زامبيا في المباراة الودية التي تجمع بينهما خلال فترة التوقف الدولي وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

يدخل منتخب مصر معسكر تدريبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري حيث يشارك في مباراتان وديتان أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 من شهر أكتوبر على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

موعد مباراة مصر وزامبيا

تقام مباراة منتخب مصر أمام زامبيا يوم الخميس المقبل 12 أكتوبر في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زامبيا علي شبكة أون تايم سبورت عبر قناتها الأولي في المباراة المقرر إقامتها علي ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.