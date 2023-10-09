نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم تغادر إلي الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

غادرت قبل قليل بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم في طريقها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل بدء معسكر الفراعنة والذي يتخلله وديتي زامبيا والجزائر.

بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم تغادر إلي الإمارات

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري يوم 12 أكتوبر نظيره الزامبي بينما يواجه شقيقه الجزائري يوم 16 أكتوبر في طريق الاستعداد لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا والتي تنطلق يناير المقبل بكوت ديفوار.

يترأس بعثة المنتخب الأستاذ عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ويرافق البعثة حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب المصري.