نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يكشف حقيقة المشاركة في بطولة كأس السوبر الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي المصري عن حقيقة تجهيز مذكرة رسمية لتقديمها إلي اتحاد الكرة للمطالبة بمشاركة الفريق البورسعيدي في بطولة كأس السوبر المصري والمقرر إقامتها في دولة الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي أن تم إعداد مذكرة رسمية للاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، حيث يستند المصري على أن بند اللائحة لا يوجد به فريق رابع الدوري مشاركة في البطولة بعد اختيار مودرن فيوتشر بدلا من الزمالك المعاقب بعدم المشاركة بتلك النسخة بعد اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية.

أشار المصدر أن المصري سيطلب مشاركته إيضا كوصيف لكأس الرابطة مثلما وضع بند مشاركة وصيف كأس مصر في بطولة السوبر المصري بشكلها الجديد.

يحتل المصري المركز السادس في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط حيث خاض الفريق البورسعيدي 3 مباريات، فاز في مباراتان وخسر في مباراة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

