نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبعاد ديبالا من قائمة الأرجنتين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم استبعاد مهاجم روما الإيطالي باولو ديبالا من قائمة الأرجنتين للمباراتين المقررتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، أمام باراغواي وبيرو، بسبب إصابة في الركبة تعرض لها.

وذكر الحساب الرسمي للألبيسيليستي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن ديبالا استبعد من قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم بسبب الإصابة.

كما يغيب خوان فويث (فياريال) عن القائمة التي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني، وأدرج فيها في الساعات الأخيرة المدافع فاكوندو ميدينا، لاعب لنس الفرنسي.

وتعرض ديبالا لإصابة في الركبة خلال المواجهة بين كالياري وروما في الدوري الإيطالي، وكان بالإمكان استشعار خطورة الوضع من خلال تصريحات مدربه جوزيه مورينيو بعد المباراة "علينا أن ننتظر نتائج الاختبارات، لكن لدي ثقة كبيرة في اللاعبين ومعرفتهم بأجسادهم. باولو ليس متفائلًا ولا أنا كذلك".

ومع تغيير فويث ليحل محله ميدينا واستبعاد ديبالا، سيكون هناك 33 لاعبًا سيحظى بهم سكالوني هذه المرة، رغم أن ستة منهم، وهم ماركو بيليغرينو ولوكاس إسكيفيل وكارلوس ألكاراز وبرونو زابيلي وتياجو ألمادا وفاكوندو فارياس، مدرجون أيضًا ضمن قائمة خابيير ماسكيرانو لمعسكر منتخب تحت 23 عامًا بهدف الاستعداد للأولمبياد.

وسيبدأ الفريق العمل اعتبارًا من اليوم الإثنين في جلسات تدريب مسائية في مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في إيزيزا (مقاطعة بوينوس أيرس).

وسيكون أنخل دي ماريا وأنخل كوريا وليساندرو مارتينيز أبرز غيابات منتخب الأرجنتين، وعلى النقيض سيكون قائده ليونيل ميسي موجودًا على الرغم من المشكلات البدنية التي عانى منها في الأسابيع الأخيرة.

وسيلعب المنتخب الأرجنتيني أمام باراغواي يوم 12 أكتوبر على ملعب مونومنتال في بوينس أيرس، وسيواجه بيرو في 17 من نفس الشهر في ليما.

وتحتل الأرجنتين صدارة ترتيب التصفيات برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد البرازيل، باعتبارهما الفريقين الوحيدين اللذين فازا بأول مباراتين. وتأتي كولومبيا خلفهما برصيد 4 نقاط حصدتها من فوز وتعادل.